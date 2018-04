Bayern, Rummenigge: "Un sogno vincere sei titoli di fila, che classe"

Sono ore di festa a Monaco di Baviera per la vittoria del titolo del Bayern per la sesta volta consecutiva. Dopo la gara vinta 4-1 contro l'Augsburg, Karl-Heinz Rummenigge ha detto: "Quello che abbiamo vissuto per sei anni è solo un sogno. Penso che abbiamo vinto 15 titoli nelle ultime sei stagioni, e il carosello continua a girare, vogliamo sempre di più. Ciò che questa squadra mostra come personalità è incredibile, è una classe totale. Il titolo di campione di Germania è qualcosa di eccezionale. Non dobbiamo essere schizzinosi perché lo abbiamo vinto sei volte di seguito. Vogliamo prendere tutto, e questa squadra ha grandi ambizioni, una grande motivazione. In Champions League, andiamo passo dopo passo. Abbiamo aperto la porta (vincendo 2-1 a Siviglia) e mercoledì dobbiamo essere concentrati per attraversare quella porta".