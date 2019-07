Bayern, Salihamidzic: "Ci scusiamo con il Manchester City"

© foto di Federico De Luca

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto per parlare del caso Sané. Ecco le parole riportate da Sky Sport: “Ci scusiamo con il Manchester City per Leroy Sané. Il Bayern non parlerà più con calciatori sotto contratto con altri club. Voglio ribadirlo, nessun tesserato del Bayern lo farà".