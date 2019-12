© foto di Federico De Luca

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa al termine del 6-1 col quale i bavaresi hanno avuto la meglio sul Werder Brema. In particolare, l'ex giocatore della Juventus ha parlato del futuro del tecnico Hans-Dieter Flick: "È chiaro che il suo lavoro sia sempre sotto osservazione, vediamo come si atteggia con i giocatori e quali risposte riceve. È chiaro, però, che abbiamo già deciso cosa accadrà in futuro. I calciatori possono esprimere le proprie opinioni e dire che sarebbero propensi ad una conferma dell'allenatore, ma alla fine l'ultima parola spetta allo staff"