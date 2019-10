© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern, ai microfoni di Sky Sports Deutschland ha negato un possibile addio di Thomas Müller nel mercato invernale: "È una storia di cui i media vogliono parlare, ma non non c'è niente. Abbiamo due giocatori che saranno fuori per mesi (Süle e Lucas Hernández, ndr), e la stampa vuole che vendiamo Müller. Non ha senso".