© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Hertha Berlino, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha detto: "E 'stata una settimana dura ed estenuante, in un certo senso il motto della partita è stato: lavorare in modo intelligente, non difficile, c'era da aspettarselo, la settimana è stata estenuante a causa del viaggio a Liverpool ma siamo soddisfatti di aver conquistato la vittoria".