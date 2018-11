Bayern sconfitto a Dortmund, Ribery schiaffeggia cronista francese

© foto di Imago/Image Sport

La sconfitta nello scontro diretto disputato sabato scorso ha fatto precipitare il Bayern Monaco al quinto posto in classifica, a sette punti di distacco dalla capolista Borussia Dortmund. Una situazione a cui i bavaresi, che hanno dominato negli ultimi anni in patria, non sono più abituati e che ha acceso il nervosismo di qualche elemento della rosa. Franck Ribery, in particolare, è stato protagonista di uno spiacevole episodio al termine del Klassiker: prima di salire sul pullman della squadra, il francese avrebbe schiaffeggiato tre volte e poi spinto il giornalista di BeIN Spors Patrick Guillou, reo di avergli attribuito responsabilità per 2 delle 3 reti subite. Alla scena avrebbero assistito Jean-Pierre Papin e Rafinha. Il ds dei bavaresi Salihamidzic non ha smentito del tutto la notizia e ha dichiarato: "Franck ci ha informato che ha avuto una discussione con il suo connazionale Patrick Guillou. Sabato stesso abbiamo concordato con l'uomo un incontro nel quale parleremo di quanto accaduto. Il signor Guillou ha detto che è anche nel suo interesse risolvere e chiarire la questione".