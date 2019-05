Bayern, si lavora al colpo Sané. Ma Hoeness ammette: "Molto difficile"

© foto di Imago Sportfotodienst

Sarà molto difficile per il Bayern Monaco riportare in Germania Leroy Sané, ala classe '96 del Manchester City. Ad ammetterlo il presidente del club bavarese, Uli Hoeness, ai taccuini della 'Bild': "Non ho ancora una cifra esatta sul valore del suo cartellino, ma penso che dal punto di vista finanziario sia molto difficile portare Sané al Bayern" ha detto.

Valutazione non inferiore ai 100 milioni di euro - Sané è tenuto in grossa considerazione da Pep Guardiola e il City non vorrebbe privarsene: per questo motivo la sua valutazione non è inferiore ai 100 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza tra due anni.