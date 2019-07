Bayern, smentite le voci su Alaba: nessun contatto con il Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Alaba (27) rimane un giocatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sport Bild non ci sono stati contatti tra il club bavarese e la società catalana per quanto riguarda l'esterno austriaco. Smentite le voci degli ultimi giorni, al momento il Bayern non vuole in nessun modo cedere il calciatore, almeno in questo momento.