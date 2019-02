Bayern, Thiago: "Grande crescita del Liverpool. Sarà una super sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insieme al tecnico Kovac, per il Bayern Monaco ha parlato in conferenza stampa il centrocampista Thiago Alcantara: "Dovremo essere al nostro miglior livello senza preoccuparci troppo di chi sarà in campo fra i nostri avversari. Negli ultimi anni il Liverpool è cresciuto con continuità e ora è una squadra forte e preparata, sono certo che sarà una grande gara".