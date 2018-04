Bayern, Thiago: "Nelle gare che contano il Siviglia ha qualcosa di differente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Alcantara si proietta alla partita di domani Siviglia-Bayern. Ecco le parole del centrocampista dei bavaresi a Marca: "È una grande partita e in queste occasioni il Siviglia ha qualcosa di differente. Quando arriva il momento è come se tutti facessero qualsiasi cosa meglio di tutti. E non mi riferisco solo alla squadra, ma a tutto il club. Per questo non mi sorprende ciò che hanno fatto a Old Trafford eliminando il Manchester United".