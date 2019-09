© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, si gode i nuovi arrivati. "Coutinho ha tutto per diventare un giocatore di livello mondiale -ha detto a Sky Sport Deutschland-. Ha avuto i suoi anni migliori al Liverpool dove era devastante ma per noi sarà importante e può tornare a fare la differenza. Lui e Perisic saranno importanti per noi, grazie a loro possiamo puntare a vincere anche il Triple".