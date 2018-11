© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Fortuna Dusseldorf: "Dobbiamo vincere e superare le squadre che abbiamo davanti. È necessario fare più punti possibili da qui alla pausa invernale per poi ritrovarci nella seconda parte di stagione in una buona posizione". Buone notizie dall'infermeria: Arjen Robben torna in squadra dopo aver saltato le ultime partite per problemi al ginocchio. Indisponibili Thiago Alcantara, Coman, Tolisso e James Rodriguez.