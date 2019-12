Bayern, Tuchel per il prossimo anno in tandem con Flick

Thomas Tuchel sembra aver superato tutti per la guida del Bayern Monaco la prossima stagione. Secondo quando riportato oggi da Sport Bild l'attuale tecnico del Paris Saint-Germain lavorerebbe in tandem con Hans-Dieter Flick, subentrato a Niko Kovac e confermato dalla dirigenza bavarese fino al termine della stagione. 46 anni, Tuchel è alla guida del Paris Saint-Germain dall'estate 2018 e il suo contratto scade nel 2021. La sua posizione è in vantaggio rispetto a quella di Mauricio Pochettino che, sebbene libero, accetterebbe la panchina solamente portandosi al seguito il suo staff.

