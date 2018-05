Bayern, Ulreich: "8 mesi senza errori. Purtroppo ho sbagliato col Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Bayern Monaco Sven Ulreich ha parlato alla Bild del brutto errore sul gol di Benzema che ha permesso al Real Madrid di raggiungere la finale di Champions: "E' il destino di un portiere. Se sbaglia un attaccante non è così grave. In 8 mesi non ho commesso errori, purtroppo questo è capitato in una situazione del genere. Quando è partito il passaggio all'indietro mi stavo preparando per un uno contro uno, ma Benzema ha lasciato scorrere il pallone e io ho pensato: 'merda, non posso più prendere il pallone con le mani'. Volevo giocare la palla con i piedi, ma non ci sono arrivato. I compagni sono stati stupendi, mi hanno detto che l'eliminazione non è dipesa da quell'errore".