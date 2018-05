Bayern, Ulreich dopo la papera: "Non riesco a trovare una spiegazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista ieri del pesantissimo errore sul secondo gol di Benzema, il secondo portiere del Bayern Monaco Sven Ulreich chiede scusa a tifosi e compagni attraverso il proprio profilo Instagram: "Non riesco a esprimere la mia delusione con le parole, volevamo la finale, stavamo dando il nostro meglio ma poi è arrivato il mio grosso errore. Non riesco a trovare una spiegazione, sono desolato, mi dispiace per la mia squadra, per i tifosi...".