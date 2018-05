Bayern, Vidal esplode sui social: "Mano di Marcelo, era rigore!"

© foto di Ospite

Arturo Vidal non sembra aver digerito la tanto discussa eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid. Il centrocampista del Bayern Monaco, fuori ieri per infortunio, ha sfogato su Instagram tutta la sua rabbia per il mancato rigore concesso in occasione del tocco di mano in area di Marcelo: "Un'altra volta! Era rigore!", ha scritto l'ex Juve senza troppi giri di parole. Una delle tante polemiche che nelle ultime ore stanno dividendo i social sui meriti della squadra di Zidane.