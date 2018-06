Bayern, Vidal: "Non temo Messi, semmai è lui che ha paura di me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale cilena Arturo Vidal ha sfidato l'argentino Leo Messi in un'intervista per il suo canale Youtube: "Non ho paura di Messi, magari dovreste chiedere a lui se ha paura di me. L'ho battuto in tutte le finali e, se mai giocheremo di nuovo contro, vincerò io ancora una volta".