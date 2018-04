Bayern, Vidal si fa male in allenamento. Necessaria operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie in casa Bayern: Arturo Vidal si è infortunato al ginocchio nel corso della seduta di ieri. Il giocatore dovrà sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. I bavaresi sono attesi domani alla semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen e saranno impegnati in Champions League dove affronteranno in semifinale il Real Madrid.