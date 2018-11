Bayern, Wagner: "Vinceremo il campionato nonostante lo svantaggio"

© foto di J.M.Colomo

Nonostante lo svantaggio in classifica, il giocatore del Bayern Monaco Sandro Wagner è certo che la sua squadra vincerà la Bundesliga: "Ognuno ha la propria opinione ma, secondo me, il Bayern sarà campione. Voglio vincere il titolo e penso che anche i miei compagni di squadra lo vogliano. Siamo indietro di sette punti, o quattro in realtà, perché dobbiamo battere il Dortmund all'Allianz Arena nella seconda metà della stagione. Ma ho un'opinione diversa da quella di tutti gli altri in Germania, che pensano che il Dortmund sia una squadra diversa, sono sicuro che diremo la nostra nella corsa al titolo e che vinceremo il campionato".