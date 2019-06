Beckenbauer su Klopp: "Vorrei vederlo al Bayern Monaco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer, ha parlato a Bild esprimendo un sogno in vista del futuro del Bayern Monaco: "Non vorrei altro che vedere Klopp sulla panchina dei bavaresi, sarebbe una buona idea. Ha portato un nuovo tipo di calcio in Germania, iniziato al Dortmund e perfezionato nell'esperienza al Liverpool".