Beckham, nuova vita da agente. Vuole Mbappé come primo cliente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima calciatore, poi presidente di una nuova franchigia di MLS e presto, probabilmente, procuratore. L'ex stella del calcio inglese David Beckham per iniziare la sua carriera da agente ha in mente un obiettivo prestigioso come primo cliente: il fenomeno francese del PSG Kylian Mbappé. Lo riporta il Daily Mail.