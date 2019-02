Begovic punzecchia il Liverpool, Howe lo richiama: "Pensiamo a noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante uno show trasmesso da Sky Sports, il portiere del Bournemouth Asmin Begovic ha avuto da ridire sulla fase difensiva del Liverpool, prossimo avversario delle Cherries in campionato. Dichiarazioni che non sono piaciute al mister Eddie Howe, che ha avuto un confronto con il giocatore. Howe ha dichiarato: "Io e Asmin abbiamo parlato. Non sono d'accordo con quello che ha detto, penso che dovremmo guardare in casa nostra e non dovremmo tirar fuori le opinioni sugli avversari. Non penso che sia giusto parlar male degli altri, siamo tutti in competizione e bisogna mostrare rispetto".