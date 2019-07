Beijing, maxi offerta per Bale: sarebbe il più pagato di sempre in Cina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Beijing Guoan prepara una vera e propria follia di mercato per Gareth Bale. Come riportano questa mattina tutte le principali testate sportive inglesi, tra le quali il Telegraph, il club di Pechino vorrebbe infatti rendere l'esterno del Real Madrid il giocatore più pagato della storia del calcio cinese. Per convincerlo ad accettare la Super League è pronto così un contratto da un milione di sterline a settimana, un'offerta che nonostante il minor blasone della destinazione farà sicuramente riflettere il giocatore e il suo entourage.