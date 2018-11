Belgio, Batshuayi: "Grande doppietta. Via da Valencia? Solo voci"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Michy Batshuayi, dopo la doppietta che ha permesso al Belgio di battere 2-0 l'Islanda in Nations League, ha parlato della gara: "Era importante, in casa dobbiamo sempre vincere. La doppietta è davvero una grande notizia sia per me stesso che per la squadra. La mia situazione al Valencia? Sento parlare di una mia partenza, ma non c'è niente di vero. Non ho problemi col club e con l'allenatore vado d'accordo, stiamo cercando di risollevarci in campionato".