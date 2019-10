Belgio, c'è Lukaku tra i convocati. Tra i 28 anche altri due della Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Martinez ha convocato 28 calciatori per il doppio impegno valido per la qualificazione a Euro 2020 contro San Marino (10 ottobre) e Kazakistan (13 ottobre). Presenti nella lista diramata dal ct del Belgio tre calciatori che militano in Serie A: Timothy Castagne (Atalanta), Romelu Lukaku (Inter) e Dries Mertens (Napoli). Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Courtois, Mignolet, Sali, Van Crombrugge.

Difensori - Alderweireld, Boyata, Dendoncker, Mechele, Miller, Vermaelen, Vertonghen.

Centrocampisti - Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel.

Attaccanti - Batshuayi, Benteke, E. Hazard, Januzaj, Lestienne, Lukaku, Mertens, Origi, Verschaeren.