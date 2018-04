Belgio, Courtois denuncia l'ex ct Wilmots per le accuse dei giorni scorsi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thibaut Courtois, portiere del Chelsea e della Nazionale belga, ha deciso di denunciare l'ex ct Marc Wilmots dopo le accuse dei giorni scorsi nelle quali l'allenatore aveva accusato il numero 1 di aver 'venduto' la Nazionale spifferando ai giornalisti le formazioni prima delle partite: "Il signor Wilmots, non per la prima volta, ha pubblicamente e gratuitamente ripetuto le accuse verso di me, accuse che sono un attentato al mio onore e alla mia reputazione, oltre che a quelle di mio padre. Per questo abbiamo deciso di presentare denuncia con richiesta di risarcimento danni alle autorità", ha scritto il portiere sui social.