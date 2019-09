© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku ha preso regolarmente parte all'ultimo allenamento prima del match contro San Marino. L'attaccante nerazzurro, infatti, potrebbe scendere in campo dal primo minuto in una sfida non proibitiva per la nazionale di Roberto Martinez. In campo anche Mertens, l'attaccante del Napoli si candida per una maglia. In caso di vittoria i Belgian Red Devils potrebbero ipotecare la qualificazione ai prossimi europei. Ecco il video dell'allenamento odierno: