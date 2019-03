Belgio, Fellaini dice addio alla Nazionale

Dopo 87 presenze con i 'Diavoli rossi': "Ora spazio ai giovani"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Marouane Fellaini dice addio alla Nazionale del Belgio dopo 12 anni. Lo ha annunciato il 31enne centrocampista, in un post via social. L'ex giocatore di Everton e Manchester United, passato adesso ai cinesi del Shandong Luneng, ha vestito 87 volte la maglia dei 'Diavoli rossi' (con 18 reti), partecipando a due edizioni dei Mondiali, col terzo posto raggiunto a Russia 2018. "Ho molti ricordi incredibili e sono molto orgoglioso che il Belgio sia attualmente al primo posto del ranking Fifa", ha detto Fellaini, che ha debuttato in Nazionale nel 2007. "Sento che è giunto il momento per me di chiudere e consentire alla nuova generazione di calciatori di continuare questo periodo di grande successo nella storia del calcio belga", ha concluso Fellaini.