Belgio, Lestienne torna a casa. Infortunio per l'ex Genoa

Niente Nazionale per Maxime Lestienne. L'esterno offensivo dello Standard Liegi, con un passato fugace in Italia nel Genoa, era stato convocato dal CT Martinez per le gare contro San Marino e Kazakistan, ma sarà costretto a dare forfait a causa di un infortunio. Lo riporta l'account Twitter dei Red Devils.