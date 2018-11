Belgio, Lukaku out contro l'Islanda. Preservato per la Svizzera

© foto di Imago/Image Sport

Niente Islanda per Romelu Lukaku. L'attaccante dello United, convocato dal Belgio per gli impegni della Nazionale, non è ancora al 100% dopo il problema muscolare che lo ha messo in forse anche per il derby di Manchester dello scorso weekend. Per questo motivo il ct Roberto Martinez, secondo quanto riportato da HLN, avrebbe deciso di non impiegarlo contro l'Islanda in modo tale da averlo a pieno regime quattro giorni più tardi nella gara contro ls Svizzera. Contro l'Islanda al posto di Lukaku giocherà Michy Batshuayi.