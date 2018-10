Belgio, Martinez applaude Mertens: "E' stato il nostro trascinatore"

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria in Nations League per il Belgio, che di misura batte la Svizzera grazie alla rete decisivo di Romelu Lukaku su assist di Dries Mertens. Roberto Martinez nel post-partita ha voluto elogiare soprattutto l'attaccante del Napoli: "Romelu è un cannoniere sensazionale, ha numeri da miglior attaccante al mondo, segna come un treno, ma se devo scegliere il migliore in campo dico Mertens. Ha giocato la sua miglior partita da quando ci sono io su questa panchina, merita molte lodi. Era ovunque, ha trascinato la squadra alla vittoria contro un avversario difficile".