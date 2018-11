Belgio, Martinez: "Fa male ma questa delusione ci renderà più forti"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il ko rimediato contro la Svizzera, il Belgio è rimasto fuori dalla fase finale di Nations League. Il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez dopo la gara ha cercato di difendere la squadra: "Questa delusione ci renderà più concentrati per le prossime partite. Dobbiamo uscire più forti, cercare di capire cosa abbiamo sbagliato. È tanto più doloroso perché abbiamo iniziato molto bene. Arroganza? No, siamo stati sorpresi in contropiede, abbiamo dimenticato di difendere bene".