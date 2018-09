© foto di Imago/Image Sport

Conferenza stampa pre-Islanda per Roberto Martinez, ct del Belgio. "Mi attendo una loro reazione dopo il ko contro la Svizzera per 6-0. E' una delle migliori in Europa in difesa, non dobbiamo dimenticarci che hanno battuto la Croazia. La Nations League? Ce la giocheremo, gara dopo gara".