Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez ha parlato di Henry, suo ex vice che è stato esonerato dal Monaco: "Per valutare veramente il lavoro di Thierry Henry, era necessario andare oltre il mese di gennaio. Sono rimasto un po' deluso dal modo in cui la storia di Henry si è conclusa al Monaco. Dalla mia esperienza, posso dirti che ha già l'anima di un allenatore, penso addirittura che avesse lo spirito di un allenatore quando era ancora un giocatore, e so che Thierry è un vincitore. Sono pronto ad accoglierlo di nuovo nella squadra belga, sì, ma mi piacerebbe avere una conversazione con lui a riguardo, ma non è il momento giusto, ha bisogno di tempo per ricominciare", ha detto Martinez a L'Equipe Tv.