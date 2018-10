Belgio, Martinez: "Sono soddisfatto, giocato con una buona mentalità"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il successo per 2-1 sulla Svizzera, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato ai microfoni di RTL: “Ci aspettavamo una gara dura contro la Svizzera perchè sono una squadra che è venuta qua per fare la partita. Gli abbiamo lasciato troppi spazi - riporta Le Soir - ma abbiamo giocato con una buona mentalità quindi sono soddisfatto. Possiamo giocare meglio ma l’importante nel calcio è trovare soluzioni per vincere e noi l’abbiamo fatto. La partenza di Henry? Non ho informazioni in merito perchè ero concentrato sulla partita. Un giorno è sicuro che partirà per diventare un allenatore ma può essere fra dieci mesi, un anno o forse due anni”.