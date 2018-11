Belgio, Martinez: "Sprecato troppo e difeso male. Impariamo dagli errori"

© foto di Imago/Image Sport

Il c.t. del Belgio Roberto Martinez ha analizzato il sonoro k.o. esterno dei suoi contro la Svizzera (5-2), costato la mancata qualificazione alla Final Four di Nations League: "Abbiamo approcciato molto bene la gara, segnando due gol e mantenendo il controllo, ma questa è la natura del gioco. Per loro era quasi una finale e sapevano che avrebbero dovuto segnare qualche gol per passare il turno. Il rigore è stato uno spartiacque, abbiamo sprecato troppo e non abbiamo difeso bene. Non siamo riusciti a fermarli nel loro miglior momento. La Final Four era un obiettivo, ma non è andata bene. Mancavano sei giocatori di esperienza che sarebbero serviti sul due a uno. Dobbiamo imparare dai nostri errori, a partire da marzo, quando inizieranno le qualificazioni agli europei".