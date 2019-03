Belgio ok ma figuraccia per Courtois: clamoroso errore contro la Russia

Un clamoroso errore di Thibaut Courtois, portiere titolare del Belgio, aveva riaperto a sorpresa la sfida tra Diavoli Russi e Russia, poi nuovamente chiusa però dalla doppietta di un Eden Hazard ispiratissimo. La figuraccia rimediata dal portiere del Real Madrid, peraltro rimpiazzato da Navas con l'arrivo di Zidane, però rimane: dietro sembra ci sia la voglia di impostare l'azione da dietro, anche dall'estremo difensore, che evidentemente non è però abbastanza dotato tecnicamente. Durante un possesso palla al piede in area di rigore, l'ex Chelsea incespica sul pallone e consente a Cheryshev, attaccante del Valencia, il più facile dei gol.

🇧🇪 Thibaut Courtois with another recent error leading to goal...this one is bad.

Look away Belgium fans...🤦‍♂️🤢pic.twitter.com/GaKytrBpXp

