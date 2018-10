Bella prima di A Bola per Ajax-Benfica: "Cruyff e Eusebio vi guardano"

© foto di Ospite

Bellissima prima pagina del quotidiano portoghese A Bola che in vista della sfida di questa sera fra Ajax e Benfica titola "Eles estao a ver", "Loro vi stanno guardando", sopra una foto di Johan Cruyff ed Eusebio, stelle del pallone che hanno vissuto le principali esperienze calcistiche proprio nei due club in questione. Due club storici che si giocano il futuro europeo in nome del passato, il commento del quotidiano lusitano.