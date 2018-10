Belletti: "Neymar lascerà Parigi. Ritorno al Barcellona fattibile"

© foto di Chiara Biondini

L'ex calciatore del Barcellona Juliano Belletti, intervistato da Cadena SER, ha parlato così del possibile ritorno in maglia blaugrana di Neymar: "Non ho mai immaginato Neymar con la maglia del Real Madrid. Vedo più possibile che torni al Barcellona, anche perché non credo che possa restare tanti anni a Parigi. Niente è impossibile nel calcio, Neymar potrebbe dare ancora tantissimo al Barcellona".