Hatem Ben Arfa al Le Havre? Una suggestione che continua a tenere banco in casa del club della Normandia. L'ex OL, OM e PSG, attualmente svincolato, si è preso del tempo per valutare la proposta della società oggi nel campionato di Ligue 2 francese. Una situazione, questa, che sta creando un po' di polemica fra il tecnico Paul Le Guen, infastidito dalla decisione del calciatore di prendersi ancora del tempo, e il presidente Vincent Volpe che punta forte su questa ipotesi: "Ben Arfa è un ragazzo affascinante, aperto, onesto, trasparente e gentile - ha dichiarato al sito MaLigue2.fr -. Abbiamo pensato a lui e abbiamo preso contatti. Non è impossibile che decida di giocare con noi":