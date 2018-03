Ben Arfa saluta il PSG. Per lui si aprono le porte del Leicester

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ben Arfa e il PSG, avventura ai titoli di coda. Dopo le parole del centrocampista francese arrivate nella giornata di ieri - in cui annunciava l'addio al club - si sono moltiplicate le possibili pretendenti in vista della prossima estate. Secondo quanto riporta il Sun, però, sarebbe il Leicester ad essere in pole position per il 31enne in scadenza di contratto.