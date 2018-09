© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benfica non molla la pista che porta a Abdülkadir Ömür, 19enne centrocampista in forza al Trabzonspor. Il giornale Fanatik scrive che il club lusitano proverà a offrire venti milioni di euro alla Società turca che, in estate, ha rifiutato 13 milioni dalla formazione portoghese. In inverno, dunque, è previsto il nuovo assalto delle aquile di Lisbona.