Benfica, arrivate 3 offerte per Talisca: dallo United e due dalla Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Italia per Anderson Souza Conceição, meglio noto più semplicemente come Talisca, centrocampista offensivo classe '94 del Benfica, seguito in Serie A nelle scorse settimane anche da Juventus e Roma. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di O Jogo, infatti, al club lusitano sarebbero arrivate tre offerte da 40 milioni di euro da parte del Manchester United e di due club - il cui nome resta ancora segreto - della Chinese Super League.