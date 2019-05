© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Benfica è campione di Portogallo per la 37a volta nella sua storia. Gli encarnados hanno vinto matematicamente il titolo stasera grazie al successo ottenuto oggi per 4-1 sul Santa Clara (era sufficiente un pareggio). In gol Seferovic (doppietta), Joao Felix e Rafa Silva. Il Benfica ha chiuso a 87 punti, due in più del Porto che ha battuto per 2-1 lo Sporting Lisbona.