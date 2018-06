Benfica, ecco Ferreyra: "Non ho esitato un attimo. Darò tutto"

© foto di Federico Gaetano

"È un club molto famoso in Argentina, hanno giocato qui tanti campioni come Di Maria, Aimar, Saviola. Quando mi hanno parlato del Benfica non ho esitato". Parola di Facundo Ferreyra, nuovo attaccante del Benfica, che al sito ufficiale del club portoghese ha raccontato le sue motivazioni: "Voglio adattarmi il prima possibile in questa squadra, al suo stile di gioco e ai miei colleghi. Darò tutto per questi colori, i tifosi possono essere tranquilli".