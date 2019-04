Benfica-Eintracht ovvero Seferovic-Jovic: ex e uomini mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Arsenal-Napoli nella notte di Europa League. Alle 21 va in scena a Lisbona Benfica-Eintracht con un tema chiaro:Seferovic contro Jovic, sfida fra ex.

O, meglio, Jovic è ancora formalmente un giocatore del Benfica, che ne detiene il cartellino. È in prestito all'Eintracht che può riscattare il giocatore per soli 6 milioni di euro. Una cifra irrisoria, per il rendimento (24 gol in 38 partite) e l'età: soli 21 anni, margini di crescita importanti e una plusvalenza sicura. Lazio e Inter sono state già vittime dei suoi colpi, Barcellona che lo segue con molta attenzione.

Dall'altra parte Haris Seferovic ha fatto il percorso inverso: arrivato troppo presto in Italia (poche apparizioni con la Fioentina, una buona stagione in B al Novara) è riuscito a trovare la sua dimensione a Francoforte, andando in doppia cifra al primo anno. Acquistato nell'estate del 2017 dal Benfica, dopo un primo anno negativo si sta rifacendo con gli interessi: 22 reti in tutte le competizioni, lo svizzero è il simbolo del rilancio benfiquista sotto la nuova gestione Bruno Lage. Con l'arrivo del nuovo tecnico Seferovic non si è più fermato, segnando 14 reti in 11 partite di campionato, andando a secco solo in un'occasione. Gli manca solo la consacrazione europea.