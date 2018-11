© foto di Imago/Image Sport

Nonostante la pesante sconfitta subita contro il Bayern Monaco in Champions League lo scorso martedì, il tecnico del Benfica Rui Vitoria è stato confermato dal club come allenatore delle Aquile. Il tecnico era finito nel mirino dei propri dirigenti che poi però hanno deciso di confermarlo a tempo in vista delle prossime sfide europee e di campionato. A riportarlo è A Bola.