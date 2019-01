Benfica, A Bola su Felix: "Serviti da un genio". Ferreyra in campo

"Serviti da un genio". Titola così A Bola in merito alla vittoria del Benfica per 5-1 sul Boavista, gara valida per il campionato portoghese. Riferimento alla prestazione di João Félix, 19enne attaccante delle aquile lusitane protagonista ieri sera con un gol e un assist. In campo negli ultimi 15' anche Facundo Ferreyra, punta prossima a lasciare il Benfica: cercato da Parma, Sassuolo e Anderlecht.