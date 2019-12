© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benfica, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato i dettagli del trasferimento di Julian Weigl in Portogallo. Il club lusitano, per il suo cartellino, pagherà al Borussia Dortmund una cifra di 20 milioni di euro. I primi giorni di gennaio il tedesco sarà a Lisbona per sostenere le visite mediche e completare l'iter del trasferimento.