Benfica, no al Monaco per J. Felix: rinnovo e clausola da 120 mln

Il nome di Joao Felix è da tempo sui taccuini delle big europee. Il 18enne centrocampista offensivo del Benfica, in estate, è stato corteggiato in estate dal Monaco, che ha offerto 20 milioni al club lusitano. Da Lisbona, però, hanno risposto picche: l'obiettivo è quello di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, e portare la clausola da 60 a 120 milioni. Lo riporta Record.